Добавить сайт в каталоги

Необходимо поднять сайт в топ по определенных ключевым словам. Сайт уже был в топ по многим ключевым словам, но был заброшен на время и нужно восстановить позиции. Портфолио ваших успешных проектов обязателен.
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Нужна помощь в добавлении сайта в каталоги dmoz yandex mail
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