Накрутка лайков на постоянной основе

Нужно оформить только что созданную страницу в facebook и вконтакте, а так же задать короткое имя для страницы в ФБ (почему то это мне сделать не удается)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, друзья!)
Нужна регулярная накрутка лайков для одного из аккаунтов.
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