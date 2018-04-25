Несложная срочная работа в Twitter

Добрый вечер уважаемые дамы и господа.

Если Вы разбираетесь в Twitter, то может не откажетесь заработать $25 за выполнение несложного задания?

Суть такая - сделать акаунт вида https://twitter.com/Journal_about_life, (например), сделать прикольные шапку и аватару из подручных (в Интернет-поиске по картинкам) материалов, заполнить вручную сотней ретвитов, добавить к каждому из них однотипный комент, и наконец, запостить три разные твита, взяв материал для них из трех постов Телеграф. Всё должно выглядеть круто и красиво + вызывать доверие.