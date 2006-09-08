mibok

Евгений mibok

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать верстку адаптивной

    $100

    Сайт интернет-магазина. Требуется качественная адаптивная верстка. ТЗ во вложении. Ссылка на макеты в формате JPG 320 – yadi.sk/d/ZNSTocM0ev9uR 480 – yadi.sk/d/CgoQAdZYev9xS 768 – yadi.sk/d/yMSh5ILpev9zk Оплата после приема работы. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML-верстка интернет-магазина

    $100

    Сайт интернет-магазина. Требуется качественная верстка дивами с использованием js и css. Приветствуется использование Bootstrap. Техзадание и макеты в jpg прикреплены. Некоторые уточнения: Максимальная ширина страницы 1300px, при этом ширина рабочей области сайта составляет 95% от ширины экрана, т.е. ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта (личный кабинет для партнеров)

    $617

    Сайт нужно разработать на 1С-Битрикс. Основные разделы сайта: - анкета для регистрации партнера; - профиль партнера в ЛК; - разделы новостей, акций и статей; - опросы; - каталог товаров; - раздел заказов в ЛК (добавление ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать каталог товаров на сайте

    $272

    Сайт сделан на 1С-Битрикс. Что требуется: - частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами; - добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера); - добавить для товара рейтинг; - добавить ссылку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложение для таскбара (windows)

    Требуется windows-приложение, которое бы висело в таскбаре, считывало информацию с определенного URL и в зависимости от того, что ей дали по тому урлу, меняло свой вид (моргало, мигало) + возможно звуковой сигнал. Т.е. своеобразная напоминалка о ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $250

    Есть задание на дизайн и исходные материалы. Дизайн нужен к 31 июля 2006. Первоначально требуется только макет главной страницы. Если принимается, то создается внутренняя. Для выбора исполнителя требуются примеры работ и стоимость услуг.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад