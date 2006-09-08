Требуется windows-приложение, которое бы висело в таскбаре, считывало информацию с определенного URL и в зависимости от того, что ей дали по тому урлу, меняло свой вид (моргало, мигало) + возможно звуковой сигнал. Т.е. своеобразная напоминалка о ...