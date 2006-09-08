Сайт интернет-магазина. Требуется качественная адаптивная верстка. ТЗ во вложении. Ссылка на макеты в формате JPG 320 – yadi.sk/d/ZNSTocM0ev9uR 480 – yadi.sk/d/CgoQAdZYev9xS 768 – yadi.sk/d/yMSh5ILpev9zk Оплата после приема работы. Возможно дальнейшее сотрудничество.
- $100HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Сайт интернет-магазина. Требуется качественная верстка дивами с использованием js и css. Приветствуется использование Bootstrap. Техзадание и макеты в jpg прикреплены. Некоторые уточнения: Максимальная ширина страницы 1300px, при этом ширина рабочей области сайта составляет 95% от ширины экрана, т.е. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $617
Сайт нужно разработать на 1С-Битрикс. Основные разделы сайта: - анкета для регистрации партнера; - профиль партнера в ЛК; - разделы новостей, акций и статей; - опросы; - каталог товаров; - раздел заказов в ЛК (добавление ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $272
Сайт сделан на 1С-Битрикс. Что требуется: - частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами; - добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера); - добавить для товара рейтинг; - добавить ссылку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется windows-приложение, которое бы висело в таскбаре, считывало информацию с определенного URL и в зависимости от того, что ей дали по тому урлу, меняло свой вид (моргало, мигало) + возможно звуковой сигнал. Т.е. своеобразная напоминалка о ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Есть задание на дизайн и исходные материалы. Дизайн нужен к 31 июля 2006. Первоначально требуется только макет главной страницы. Если принимается, то создается внутренняя. Для выбора исполнителя требуются примеры работ и стоимость услуг.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад