Нужно сделать код на assembler и отчет, всего 5 лабораторных работы, номер варианта 14. ...................
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Самое простое что можно быстро сделать чтобы кое как работало по заданию. Это вариант лаб. работы. Если где-то что-то криво будет или не совсем работать, ничего страшного. Главное основа по заданию чтобы было
Создать реляционную базу данных. Для этой базы данных создать приложение, предоставляющее простой интерфейс для пользователя к созданной базе данных. Приложение реализовать с помощью одного из следующих языков программирования/технологий:
PHP / PDO
Для доступа к базе данных в языке PHP обязательно использовать библиотеку PDO.
C++ или C#
Для доступа к базе данных в этом случае обязательно использовать библиотеку ADO или ADO.NET.
JavaScript / Node.js и соответствующий модуль для работы с базами данных
Для доступа к базе данных в этом случае обязательно использовать модули, позволяющие только лишь выполнять SQL-запросы, а не модули, реализующие ORM-framework
В рамках взаимодействия с базой данных необходимо использовать следующие возможности:
- [обязательно]: Выполнение SQL-запросов на выборку и модификацию данных;
Приложение должно управлять данными железнодорожного управления о пассажирских поездах и их вагонах
Примечания. Данные о пассажирских поездах: номер, станция отправления, станция назначения, дата и время отправления, дата и время прибытия (должна быть позже даты и времени отправления), время в пути, количество вагонов, общее количество мест, общее количество свободных мест. Данные о вагонах: поезд, номер вагона, тип (плацкарт, купе, общий), количество мест (для купе - 40, для плацкарта - 60, для общего - 90).
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