Самое простое что можно быстро сделать чтобы кое как работало по заданию. Это вариант лаб. работы. Если где-то что-то криво будет или не совсем работать, ничего страшного. Главное основа по заданию чтобы было

Создать реляционную базу данных. Для этой базы данных создать приложение, предоставляющее простой интерфейс для пользователя к созданной базе данных. Приложение реализовать с помощью одного из следующих языков программирования/технологий:

PHP / PDO

Для доступа к базе данных в языке PHP обязательно использовать библиотеку PDO.

C++ или C#

Для доступа к базе данных в этом случае обязательно использовать библиотеку ADO или ADO.NET.

JavaScript / Node.js и соответствующий модуль для работы с базами данных

Для доступа к базе данных в этом случае обязательно использовать модули, позволяющие только лишь выполнять SQL-запросы, а не модули, реализующие ORM-framework

В рамках взаимодействия с базой данных необходимо использовать следующие возможности:

[обязательно]: Выполнение SQL-запросов на выборку и модификацию данных;

Приложение должно управлять данными железнодорожного управления о пассажирских поездах и их вагонах

Примечания. Данные о пассажирских поездах: номер, станция отправления, станция назначения, дата и время отправления, дата и время прибытия (должна быть позже даты и времени отправления), время в пути, количество вагонов, общее количество мест, общее количество свободных мест. Данные о вагонах: поезд, номер вагона, тип (плацкарт, купе, общий), количество мест (для купе - 40, для плацкарта - 60, для общего - 90).