Сделать лабораторную на MySQL

Лабораторные работыЗакрыт1 заявка1060 просмотров
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нужно сделать лабораторную по примеру (есть эта работа выполненная на диалекте оракл). Заключается лабораторная в том, чтобы наполнять БД данными и в том, чтобы делать ограничения целостности к базе данных по установленному заданию. 

На выполнение меньше суток, цена по договорённости

MySQL
2 года назад
one_day_one_try
Дарья 
27 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад