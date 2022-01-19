Сделать лабораторную на MySQL

нужно сделать лабораторную по примеру (есть эта работа выполненная на диалекте оракл). Заключается лабораторная в том, чтобы наполнять БД данными и в том, чтобы делать ограничения целостности к базе данных по установленному заданию.

На выполнение меньше суток, цена по договорённости