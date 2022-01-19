Исследуйте возмож-ти абсолютных и относительн таймеров в QNX Neutrinо

Лабораторные работыЗакрытнет заявок571 просмотр
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выполнить программу, демонстрирующую работу механизма инверсии приоритетов

Есть файл с описанием, в котором есть пример и порядок действий и то что должно получиться в итоге

В файле это Лабораторная №4

Индивидуальное Задание можно брать любое

2 года назад
guest_16435353551694
2 года в сервисе
Был
2 года назад