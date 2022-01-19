Сделать 5 лабораторных работ по Cisco Packet Tracer

Нужно сделать код на assembler и отчет, всего 5 лабораторных работы, номер варианта 14. ...................
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Нужно выполнить и оформить 5 лабораторных работ по Cisco Packet Tracer, желательно за 1-2 дня.
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