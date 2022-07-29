Нужен специалист по Ruby

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка510 просмотров

У нас есть сайт на Drupal и MySQl. Мы хотим синхронизировать его с MongoDB с помощью Mongify который написан на Ruby.

Нужно просто установить Mongify, создать файл config, запускать и проверить синхронизацию DB.

DrupalMongoDBMySQLRuby
3 года назад
brankoivankovich
Бранко 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Google Tag

    Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Junior/middle vue разработчик

    Требуется junior/middle Vue разработчик для добавления 6-7 страниц по дизайну из фигмы в существующий проект на VueJS. Готовое API и постман эндпоинты доступны. Заказчик предоставляет помощь по техническим вопросам.

    FigmaVue.js
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить сбер эквайринг на сайт.

    Требуется подключение сбер эквайринга на сайт, созданный с использованием фреймворка Yii. Необходимо реализовать интеграцию через API для обработки платежей. Ожидается работа с документацией и настройка функционала для корректной работы эквайринга.

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проблемы кэширования на WPRocket

    Необходимо решить проблемы кэширования на WPRocket, устранить дублирующиеся категории в блоге и оптимизировать использование дискового пространства, так как за неделю было потеряно 3 ГБ. Требуется опыт в веб-программировании для анализа и исправления ситуации.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обменник криптовалют

    Разработайте максимально простой обменник криптовалют с функционалом регистрации пользователей. Обмен должен осуществляться только между криптовалютами, без участия банков. Пример будет предоставлен для лучшего понимания задачи.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист по yii2 и yii1

    Требуется доработка двух существующих проектов на фреймворках Yii2 и Yii1. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и готовность работать с существующим кодом. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист знакомый с Entity Framevork .Net c# для внсения правок

    Требуется программист, знакомый с Entity Framework .NET C#, для внесения правок в существующий проект. Основные задачи связаны с улучшением функционала и исправлением ошибок. Опыт в веб-программировании обязателен.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Модуль геопозиции, Модуль поиска, Модуль пользователей

    $732

    Требуется разработка модулей геопозиции, поиска и пользователей для веб-приложения. Задачи включают создание интерфейсов, фильтров поиска и интеграцию с elastic search. Также необходимы CRUD операции и уведомления для пользователей. Общая продолжительность проекта - 23 часа с дополнительным временем на технические моменты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен знаток kali linux

    Необходим знаток Kali Linux для решения проблемы с установкой репозитория из GitHub. Клонирование выполнено, но возникают ошибки при запуске файла setup.py. Требуется помощь в устранении ошибок. Оплата по факту выполнения задачи.

    Linux
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 404 ошибка Починить Bitrix

    $20

    Требуется срочное исправление ошибки 404 в системе Bitrix после попытки изменить тайтлы через админку. Необходимо быстро восстановить работоспособность сайта. Ожидается квалифицированный подход и решение проблемы в кратчайшие сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад