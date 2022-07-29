Настроить модуль СДЭК на OpenCart2.3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок574 просмотра

Нужен спец по настройке модуля СДЭК.

Интернет-магазин на OpenCart (ocStore-2.3.0.2.3) .

Самостоятельно не получается нормально настроить и вывести способ доставки.

Кто настраивал, знает,что не очень сложно.

По сути работы немного совсем.

Пишите свой телеграм для связи или в личку.

ocStoreOpencart
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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