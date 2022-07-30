Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.
Посадить верстку на CMS Wordpress
Здравствуйте, есть адаптивная верстка, требуется ее оживить и посадить на CMS Wordpress и запрограммировать работу элементов.
=Главная
https://platcebo.github.io/med/index.html
=История клиента
https://platcebo.github.io/med/cases.html
https://platcebo.github.io/med/anamnesis.html
=Отзыв на врачей
https://platcebo.github.io/med/comment.html
https://platcebo.github.io/med/patient.html
=Наши врачи
https://platcebo.github.io/med/doctor_list.html
https://platcebo.github.io/med/doctor.html
=Консультация (последовательный тест)
https://platcebo.github.io/med/consult.html (листается по кнопке дальше и потом у клиента спрашиваем контакты)
=Статика (запись или страница)
https://platcebo.github.io/med/service.html
https://platcebo.github.io/med/about.html
=Раздел статей (запись)
https://platcebo.github.io/med/article.html
-Все кнопки ведут на одну страницу консультации, независимо какого там врача выбрали.
-До конца акции таймер пусть будет 4 часа (бесконечный таймер)
-Онлайн врачи, пусть просто выставляется в админке: онлайн (да/нет)
Верстку даем в zip архиве.
Желательно начать сегодня.
Жду ваши предложения по срокам и цене, спасибо.
Заявки фрилансеров
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