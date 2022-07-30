Посадить верстку на CMS Wordpress

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Закрыт11 заявок1196 просмотров

Здравствуйте, есть адаптивная верстка, требуется ее оживить и посадить на CMS Wordpress и запрограммировать работу элементов.

=Главная

https://platcebo.github.io/med/index.html

=История клиента

https://platcebo.github.io/med/cases.html

https://platcebo.github.io/med/anamnesis.html

=Отзыв на врачей

https://platcebo.github.io/med/comment.html

https://platcebo.github.io/med/patient.html

=Наши врачи

https://platcebo.github.io/med/doctor_list.html

https://platcebo.github.io/med/doctor.html

=Консультация (последовательный тест)

https://platcebo.github.io/med/consult.html (листается по кнопке дальше и потом у клиента спрашиваем контакты)

=Статика (запись или страница)

https://platcebo.github.io/med/service.html

https://platcebo.github.io/med/about.html

=Раздел статей (запись)

https://platcebo.github.io/med/article.html

-Все кнопки ведут на одну страницу консультации, независимо какого там врача выбрали.

-До конца акции таймер пусть будет 4 часа (бесконечный таймер)

-Онлайн врачи, пусть просто выставляется в админке: онлайн (да/нет)

Верстку даем в zip архиве.

Желательно начать сегодня.

Жду ваши предложения по срокам и цене, спасибо.

WordPress
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senutaka
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