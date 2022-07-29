Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.
Видеотрансляция 24/7 на вебсайт с видеокамеры
Необходимо оформить на вебсайт видеотрансляцию с уличной видеокамеры наиболее дешовым способом. Можно использовать любые свободные сервисы в том числе ютюб или ивидеон (Ivideon) или телеграмм и др. Просто обеспечить на сайте окошко с видеотрансляцией улья с пчёлами на которые направлена видеокамера.
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