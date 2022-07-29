Видеотрансляция 24/7 на вебсайт с видеокамеры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка417 просмотров

Необходимо оформить на вебсайт видеотрансляцию с уличной видеокамеры наиболее дешовым способом. Можно использовать любые свободные сервисы в том числе ютюб или ивидеон (Ivideon) или телеграмм и др. Просто обеспечить на сайте окошко с видеотрансляцией улья с пчёлами на которые направлена видеокамера.

3 года назад
guest_16591608009689
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

owlcris
Руслан 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$31
1 день

Заявки фрилансеров

owlcris
Руслан 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Google Tag

    Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот

    Необходимо разработать телеграмм-бота, аналогичного предоставленному примеру, для магазина товаров и услуг. Включает подключение платежной системы и подробные инструкции по управлению и редактированию бота.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки сделать по мобильному приложению

    Требуются правки для мобильного приложения с акцентом на веб-программирование. Ожидается доработка функционала и исправление ошибок. Подробности можно найти в предоставленных материалах.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить модуль СДЭК на OpenCart2.3

    $10

    Требуется специалист по настройке модуля СДЭК для интернет-магазина на OpenCart 2.3. Задача заключается в корректной настройке и выводе способа доставки. Работа несложная, требуется опытный фрилансер, который знает, как это сделать быстро и качественно.

    ocStoreOpencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется переписать (обновить) старый плагин Wordpress

    Требуется переписать старый плагин Wordpress, выполняющий функцию аналитики. Плагин собирает данные через парсер и выводит их на сайте. Необходима обновление с PHP 5.6 на 7.4 или 8. Условия оплаты по договору.

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Junior/middle vue разработчик

    Требуется junior/middle Vue разработчик для добавления 6-7 страниц по дизайну из фигмы в существующий проект на VueJS. Готовое API и постман эндпоинты доступны. Заказчик предоставляет помощь по техническим вопросам.

    FigmaVue.js
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен специалист по Ruby

    Требуется специалист по Ruby для установки Mongify и настройки синхронизации между сайтом на Drupal и MongoDB. Задача включает установку, создание конфигурационного файла и проверку работы синхронизации базы данных.

    DrupalMongoDBMySQLRuby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить сбер эквайринг на сайт.

    Требуется подключение сбер эквайринга на сайт, созданный с использованием фреймворка Yii. Необходимо реализовать интеграцию через API для обработки платежей. Ожидается работа с документацией и настройка функционала для корректной работы эквайринга.

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проблемы кэширования на WPRocket

    Необходимо решить проблемы кэширования на WPRocket, устранить дублирующиеся категории в блоге и оптимизировать использование дискового пространства, так как за неделю было потеряно 3 ГБ. Требуется опыт в веб-программировании для анализа и исправления ситуации.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обменник криптовалют

    Разработайте максимально простой обменник криптовалют с функционалом регистрации пользователей. Обмен должен осуществляться только между криптовалютами, без участия банков. Пример будет предоставлен для лучшего понимания задачи.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    3 года назад