IrenaKolodiy

Требуется написать и оптимизировать описание товара на английском языке объемом 1000 символов. Важно включить ключевые слова для SEO, чтобы улучшить видимость товара в поисковых системах и привлечь целевую аудиторию.
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется вычитать и откорректировать тексты на испанском языке. Основная задача заключается в исправлении ошибок и повышении качества текста. Идеально для тех, кто владеет испанским языком и имеет опыт редактирования.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются копирайтеры для написания текстов на строительную и оконную тематику. Писать нужно об одном и том же для разных сайтов. Знание темы обязательно. Примеры работ и цены обязательны.Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется копирайтер для написания экспертных статей по строительной и оконной тематике. Объем работы составляет 3-4 статьи в месяц с возможностью постоянного сотрудничества. Требуется хорошее знание темы. Укажите цены и примеры работ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сверстать брошюру. Брошюра технического содержания для внутреннего пользования в компании. Изображения есть. Укажите стоимость за страницуHTML-верстка31 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнить сайт по продаже медоборудования. Есть описания к продукции в таблице, но основную часть нужно взять с другого сайта (ссылку вышлю). Количество - около 300 позиций.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для нового сайта нужно подготовить баннеры. Тематика - транспорт. Всего около 10-15 баннеров нужно.Баннеры38 заявокЗакрыт6 лет назад
Не знаю насколько верно указала название проекта, поправьте меня если что. Задача следующая: Нужно в фирменном стиле оформить фотографии автомобилей, а точнее на фото дорисовать «оклейку автомобиля». Рисуем не макеты оклейки для печати, а ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно 30 описаний, один текст до 1к знаков. Тематика специализированный транспорт. Подробное ТЗ вышлю исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать баннер для Roll Up. Тематика - поставки медицинского оборудования.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать логотип. Пробовали создать логотип с помощью онлайн-сервисов – ничего не понравилось. Поэтому нужно отрисовать логотип по ТЗ. Ничего сложного, но нужно индивидуально. ТЗ вышлю выбранному исполнителю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть логотип в jpg, нужно перевести в вектор. Указывайте цены и сроки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией на тематических сайтах. Подборка необходимых сайтов есть (23 шт. - афиши, сайтотзывов и т.д.) Вся информация для наполнения предоставляется.Управление проектами1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно доделать сайт на битриксе. Основа есть, осталось сверстать странички. Указывайте, пожалуйста, цену верстки 1 страницы.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Сейчас тематика окна. Если сработаемся будут и еще заказы на другие темы. На данный момент подойдет качественный рерайт. Часть материала предоставлю (его нужно будет с технического переписать на "человеческий" и немного дополнить). В ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать и наполнить карточки товара на сайте. На данный момент нужно сделать немного страниц, около 40. Но через некоторое время нужно будет еще добавлять товары, поэтому хочу найти человека с которым можно работать постоянно. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать буклет, оформить промостойку и баннер для выставки.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Коллеги, приветствую. Ищу специалиста, который взял бы на себя такие задачи: - размещение новостей и обновление информации о компании на профильных порталах (список порталов есть, размещение инфы время от времени) - ежедневный мониторинг ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Тематика брошюры - медицинское оборудование. Количество страниц примерно до 10. Сроки обсуждаемые. По возможности укажите сразу цену за дизайн и верстку 1 полосы.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать лендинг, исправить ошибки верстки и настроить формы обратной связиHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад