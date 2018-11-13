IrenaKolodiy

Ирена IrenaKolodiy

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовить описание товара на английском

    Требуется написать и оптимизировать описание товара на английском языке объемом 1000 символов. Важно включить ключевые слова для SEO, чтобы улучшить видимость товара в поисковых системах и привлечь целевую аудиторию.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Проверить тексты на испанском языке

    Требуется вычитать и откорректировать тексты на испанском языке. Основная задача заключается в исправлении ошибок и повышении качества текста. Идеально для тех, кто владеет испанским языком и имеет опыт редактирования.

    Редактирование и Корректура13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание текстов для сайта

    Требуются копирайтеры для написания текстов на строительную и оконную тематику. Писать нужно об одном и том же для разных сайтов. Знание темы обязательно. Примеры работ и цены обязательны.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание текстов для канала на Я. Дзене

    Ищется копирайтер для написания экспертных статей по строительной и оконной тематике. Объем работы составляет 3-4 статьи в месяц с возможностью постоянного сотрудничества. Требуется хорошее знание темы. Укажите цены и примеры работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка брошюры

    Нужно сверстать брошюру. Брошюра технического содержания для внутреннего пользования в компании. Изображения есть.  Укажите стоимость за страницу

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить каталог товаров на сайте

    Необходимо наполнить сайт по продаже медоборудования. Есть описания к продукции в таблице, но основную часть нужно взять с другого сайта (ссылку вышлю).  Количество - около 300 позиций.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обработка фотографий

    Не знаю насколько верно указала название проекта, поправьте меня если что. Задача следующая: Нужно в фирменном стиле оформить фотографии автомобилей, а точнее на фото дорисовать «оклейку автомобиля». Рисуем не макеты оклейки для печати, а ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип. Пробовали создать логотип с помощью онлайн-сервисов – ничего не понравилось. Поэтому нужно отрисовать логотип по ТЗ. Ничего сложного, но нужно индивидуально. ТЗ вышлю выбранному исполнителю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией

    Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией на тематических сайтах. Подборка необходимых сайтов есть (23 шт. - афиши, сайтотзывов и т.д.) Вся информация для наполнения предоставляется.

    Управление проектами1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Срочно нужны битриксоиды)

    Нужно доделать сайт на битриксе. Основа есть, осталось сверстать странички. Указывайте, пожалуйста, цену верстки 1 страницы.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написать статьи для наполнения сайта

    Сейчас тематика окна. Если сработаемся будут и еще заказы на другие темы. На данный момент подойдет качественный рерайт.  Часть материала предоставлю (его нужно будет с технического переписать на "человеческий" и немного дополнить). В ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение карточек товара на сайте

    Необходимо создать и наполнить карточки товара на сайте. На данный момент нужно сделать немного страниц, около 40. Но через некоторое время нужно будет еще добавлять товары, поэтому хочу найти человека с которым можно работать постоянно. ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Формирование имиджа компании в сети

    Коллеги, приветствую. Ищу специалиста, который взял бы на себя такие задачи: - размещение новостей и обновление информации о компании на профильных порталах (список порталов есть, размещение инфы время от времени) - ежедневный мониторинг ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать лендинг

    Необходимо доработать лендинг, исправить ошибки верстки и настроить формы обратной связи

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$9
10 баллов
4 года назад
Написание текстов для канала на Я. Дзене
Всё отлично. Продолжаем сотрудничество.
Все хорошо, спасибо! Заказала один текст, критических замечаний нет, буду заказывать еще.
Ответный отзыв
pyampa
30 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Наполнить каталог товаров на сайте
Приятная девушка. Все было обсуждено. Все понятно и прозрачно. Оплата в срок. Рекомендую)
Дмитрий выполнил все, как и договаривались. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Подготовить описания продукции
Спасибо за заказ. Четкая задача, оплата в полном размере. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо, тексты были написаны быстро и в целом хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий
Очень приятно было работать с Иреной Четко объяснила задачу и какой результат хочет получить Оплата всегда вовремя Только приятные впечатления от работы, буду рад поработать еще
Максим, спасибо! Результатом довольна, поставленная задача выполнена отлично. Максим всегда на связи, очень ответственно подходит к срокам сдачи проекта, правки вносит быстро. Буду обращаться еще. И конечно же, рекомендую!
Ответный отзыв
JBlack
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Разработка баннера для Roll Up стенда
Прекрасная постановка задачи, чёткое и понятное ТЗ, моментальная обратная связь и оплата. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо за проект!
Заказывала у Яны разработку баннера для Roll up – результатом работы довольна. Яна предложила несколько вариантов, на одном остановились и немного его доработали. Задачу Яна поняла быстро, небольшие поправки внесла также оперативно. Спасибо!
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