Моделирование фильтра для воды

Нам нужно сделать 2 сцены для рендеринга на потоке. С нашей стороны предоставляем модели и текстуры. От вас необходимы требования к моделям и текстурам: количество полигонов и разрешение текстур. Нам нужны файлы сцен под ключ. Рендеринг ...
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Нужно отрисовать 4 детали, не сложных, из которых состоит фильтр (система очистки) воды.Что есть:- исходник (сцена в 3dmax), где половина требуемых компонентов уже была ранее отрисована, с правильными материалами (фактурой поверхности);- чертежи всех компонентов с размерами;- примеры компонентов на фото.Сейчас нужно отрисовать недостающие компоненты, чтобы в дальнейшем они подходили по размерам и внешнему виду к имеющимся компонентам.В дальнейшем, из всех компонентов (имеющихся и вновь отрисованных), будет необходимо компоновать системы очистки воды, содержащие эти детали в разных комбинациях. Но это будет отдельная работа с рендерингом до реалистичности, с отдельной оплатой. На фото - примеры предыдущего этапа нашей работы. Это тот результат, который меня полностью устраивает.
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