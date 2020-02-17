Моделирование фильтра для воды

Нужно отрисовать 4 детали, не сложных, из которых состоит фильтр (система очистки) воды.Что есть:- исходник (сцена в 3dmax), где половина требуемых компонентов уже была ранее отрисована, с правильными материалами (фактурой поверхности);- чертежи всех компонентов с размерами;- примеры компонентов на фото.Сейчас нужно отрисовать недостающие компоненты, чтобы в дальнейшем они подходили по размерам и внешнему виду к имеющимся компонентам.В дальнейшем, из всех компонентов (имеющихся и вновь отрисованных), будет необходимо компоновать системы очистки воды, содержащие эти детали в разных комбинациях. Но это будет отдельная работа с рендерингом до реалистичности, с отдельной оплатой. На фото - примеры предыдущего этапа нашей работы. Это тот результат, который меня полностью устраивает.