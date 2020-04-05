Три рекламных макета наружной рекламы (вывески)

Необходимо сделать три макета наружной рекламы, подготовленные для печати.

Выходной формат - tiff.

Тематика макетов - База отдыха

1. Макет 1х2 метра, располагающийся на въезде базы

Информация размещенная на макете:

- Наименование ИП

- ИНН

- название базы

- время работы

- услуги предоставляемые на базе

- правила для посетителей

- информационная стрелка, указывающая на проход к администратору

2. Макет 1х2 метра, располагающийся внутри базы

На базе отдыха есть платная рыбалка на карпа и белого амура.

Задача, разместить на сайте в интересном представлении, фотографии рыбаков с трофеями по годам.

Также, необходимо продумать, как преподнести два поля (карточки или места на банере) с указанием рекорда пойманной рыбы в кг.

Например: 05.04.2020 карп 29 кг.

3. Макет формата А4

Будет размещаться на беседках, расположенных на территории озера.

Задачи макета А4:

- указать ряд услуг оказываемых самой базой

- указать услуги, оказываемые тремя арендаторами, располагающимися на базе (с услугами базы никак не связаны).

Основные условия:

- минимальное кол-во графики (не считая фото на макете №2)

- хорошая читабельность и привлечение внимания посетителей за счет визуальных выделений блоков и их структуризации т.к. все банеры будут размещены на улице.

!!! стилистка и примеры того что нравится, приложены к задаче

От меня будут предоставлены:

- логотип

- тексты

- фотографии для макета №2