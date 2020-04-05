Нужен дизайн баннера наружки. Тема- юридические услуги. а также дизайн указателей входа в помещение, где принимает адвокат. вывеска уже есть, но она размещена на фасаде не возле входа в само здание
Три рекламных макета наружной рекламы (вывески)
Необходимо сделать три макета наружной рекламы, подготовленные для печати.
Выходной формат - tiff.
Тематика макетов - База отдыха
1. Макет 1х2 метра, располагающийся на въезде базы
Информация размещенная на макете:
- Наименование ИП
- ИНН
- название базы
- время работы
- услуги предоставляемые на базе
- правила для посетителей
- информационная стрелка, указывающая на проход к администратору
2. Макет 1х2 метра, располагающийся внутри базы
На базе отдыха есть платная рыбалка на карпа и белого амура.
Задача, разместить на сайте в интересном представлении, фотографии рыбаков с трофеями по годам.
Также, необходимо продумать, как преподнести два поля (карточки или места на банере) с указанием рекорда пойманной рыбы в кг.
Например: 05.04.2020 карп 29 кг.
3. Макет формата А4
Будет размещаться на беседках, расположенных на территории озера.
Задачи макета А4:
- указать ряд услуг оказываемых самой базой
- указать услуги, оказываемые тремя арендаторами, располагающимися на базе (с услугами базы никак не связаны).
Основные условия:
- минимальное кол-во графики (не считая фото на макете №2)
- хорошая читабельность и привлечение внимания посетителей за счет визуальных выделений блоков и их структуризации т.к. все банеры будут размещены на улице.
!!! стилистка и примеры того что нравится, приложены к задаче
От меня будут предоставлены:
- логотип
- тексты
- фотографии для макета №2
Выбранный исполнитель
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