Три рекламных макета наружной рекламы (вывески)

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт11 заявок599 просмотров

Необходимо сделать три макета наружной рекламы, подготовленные для печати. 

Выходной формат - tiff. 

Тематика макетов - База отдыха

1. Макет 1х2 метра, располагающийся на въезде базы

Информация размещенная на макете: 

- Наименование ИП

- ИНН

- название базы

- время работы 

- услуги предоставляемые на базе 

- правила для посетителей 

- информационная стрелка, указывающая на проход к администратору 

2. Макет 1х2 метра, располагающийся внутри базы 

На базе отдыха есть платная рыбалка на карпа и белого амура. 

Задача, разместить на сайте в интересном представлении, фотографии рыбаков с трофеями по годам. 

Также, необходимо продумать, как преподнести два поля (карточки или места на банере) с указанием рекорда пойманной рыбы в кг. 

Например: 05.04.2020 карп 29 кг. 

3. Макет формата А4

Будет размещаться на беседках, расположенных на территории озера. 

Задачи макета А4: 

- указать ряд услуг оказываемых самой базой 

- указать услуги, оказываемые тремя арендаторами, располагающимися на базе (с услугами базы никак не связаны). 

Основные условия: 

-  минимальное кол-во графики (не считая фото на макете №2)

- хорошая читабельность и привлечение внимания посетителей за счет визуальных выделений блоков и их структуризации т.к. все банеры будут размещены на улице. 

!!! стилистка и примеры того что нравится, приложены к задаче 

От меня будут предоставлены: 

- логотип

- тексты 

- фотографии для макета №2 

5 лет назад
mitenugnoviyti
Дмитрий 
51 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$12
20 дней
Пишу данный отзыв т.к. по другому, заказ не закрыть. Писал в техподдержку, никакой реакции на письма. Взяли паузу для работы т.к. требовались правки со стороны руководства. К исполнителю, претензий нет.
Изначально всё было хорошо. К сожалению, данный заказчик пропал с радаров. Работу решил прервать. На связь Дмитрий стал выходить редко. Так как работу остановили, просила написать в поддержку чтобы заказ не висел. Говорил что написал, но в поддержке никаких писем от него не получали. Оплата не производилась, поэтому просто закрыть заказ нельзя, иначе с меня спишется комиссия. На мои многочисленные просьбы уделить несколько минут на сообщение в поддержку ожидала ответ по несколько дней и получала ответ что сейчас нет времени. Также было и с обратной связью по черновым макетам. Пишу данный отрицательный отзыв за неимением другой возможности закрыть "мёртвый" заказ.

Заявки фрилансеров

Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Катя
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виталия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Настя
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
София
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама