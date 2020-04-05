Нужен дизайн баннера наружки. Тема- юридические услуги. а также дизайн указателей входа в помещение, где принимает адвокат. вывеска уже есть, но она размещена на фасаде не возле входа в само здание
Разработать баннер наружной рекламы пиццерии
Пиццерия ищет дизайнера для разработки меню и баннера наружной рекламы в одном стиле.
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