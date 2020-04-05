Разработать баннер наружной рекламы пиццерии

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт39 заявок847 просмотров

Пиццерия ищет дизайнера для разработки меню и баннера наружной рекламы в одном стиле.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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