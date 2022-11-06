marinamalina

Марина marinamalina

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Меня зовут Марина

В сфере графического дизайна около 10 лет. Занимаюсь только дизайном больше 3-х лет.

Предпочитаю минимализм, простоту форм, понятность и лаконичность. Отслеживаю последние тренды в дизайн-сфере, при этом придерживаюсь своего стиля :)