Меня зовут Марина
В сфере графического дизайна около 10 лет. Занимаюсь только дизайном больше 3-х лет.
Предпочитаю минимализм, простоту форм, понятность и лаконичность. Отслеживаю последние тренды в дизайн-сфере, при этом придерживаюсь своего стиля :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Меню и листовки для "Кафе "Без названия"105 просмотров
- Логотип для цветочной мастерской93 просмотра
- Баннер Пицца-Пай88 просмотров
- Логотип мебельной фабрики "idillia"1033 просмотра
- Двухсторонняя листовка для Кальянной74 просмотра
- Наружная реклама для бухгалтерских услуг96 просмотров
- Дизайн двухсторонней визитки87 просмотров