Доработка шрифта и привязка надписи к объекту

Необходимо подготовить макет слова "спецодежда", и привязать это все к фотографии зданияя.

При этом при привязке необходимо будет учитывать (и это изобразить), что вывеска - световая.

Так же данное написание необходимо будет обыграть в нескольких цветах на выбор (оранжевый, красный, желтый).

Подбор шрифта за исполнителем.

Габариты: - высота 1500 мм, длина 10000 мм (1,5 метра на 10 метров).

Если вы работаете с убогими виндовыми шрифтами, то просим пройти мимо.

Если исполнитель предложит нам вариант шрифта, который стоит денег и правообладателя, то готовы рассмотреть вариант покупки за адекватную стоимость.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.

Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.