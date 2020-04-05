Нужен дизайн баннера наружки. Тема- юридические услуги. а также дизайн указателей входа в помещение, где принимает адвокат. вывеска уже есть, но она размещена на фасаде не возле входа в само здание
Оформление фасада.
Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада.
Компания занимается спецодеждой и средствами защиты.
При этом отдельными элементами являются.
- 3 световые вывески только с текстом.
- 4 световые фризы с изображением людей в робе (работающих людей)
- 1 баннерного вида плакат изображение+текст.
По итогу мы должны получить файлы с исходниками рисунков и текста, а так же файл привязки к фотографии объекта.
Некоторые графические материалы у нас есть, что-то придется исполнителю дорабатывать.
Изображения (фотографии) мы подберем и выкупим на одном из фотостоков.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.
Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
Заявки фрилансеров
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