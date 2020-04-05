Нужен дизайн баннера наружки. Тема- юридические услуги. а также дизайн указателей входа в помещение, где принимает адвокат. вывеска уже есть, но она размещена на фасаде не возле входа в само здание
Нужно нарисовать флаеры для кафе
Нужно нарисовать 3 флаера.
Примеры дизайнов прикрепляю.
Если сработаемся, нужно будет еще нарисовать меню.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $12
Необходимо сделать три макета наружной рекламы, подготовленные для печати. Выходной формат - tiff. Тематика макетов - База отдыха 1. Макет 1х2 метра, располагающийся на въезде базы Информация ...Закрыт5 лет назад
- $12
Необходимо сделать три макета наружной рекламы, подготовленные для печати. Выходной формат - tiff. 1. Макет 1х2 метра, располагающийся на въезде базы Информация размещенная на макете: - Наименование ...Закрыт5 лет назад
В кофейне большие стекла, на которые требуется разместить специальные вывески с красивыми десертами, кофе, предложениями. Необходимо разработать дизайн, используя имеющиеся фото и изображения из интернета (но требуется согласовывать все фото со мной). Возможно даже лучше ...Наружная реклама39 заявокЗакрыт5 лет назад
Пиццерия ищет дизайнера для разработки меню и баннера наружной рекламы в одном стиле.Наружная реклама39 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн меню в кореле. имеется текст для заполнения. размер вывески 270 на 70 см.Наружная реклама14 заявокЗакрыт5 лет назад
Форма: кофейный стакан. Высота: 150 см Фон темный Надписи(шрифты) логотипы.Завершен5 лет назад
Нужен дизайнер,реклама на зданий по примеру сделать макетНаружная реклама31 заявкаЗакрыт5 лет назад