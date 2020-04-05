Нужно нарисовать флаеры для кафе

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт33 заявки667 просмотров

Нужно нарисовать 3 флаера. 

Примеры дизайнов прикрепляю.

Если сработаемся, нужно будет еще нарисовать меню.

5 лет назад
itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Нина
 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Анна
 
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад
Таисия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
32 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
9 отзывов
5 лет назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Анатолий
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
280 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама
Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Анна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
51 год
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
60 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
116 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Наружная реклама
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад