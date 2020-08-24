Оформить фасад магазина

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Завершен20 заявок593 просмотра

Раньше был просто розничный магазин "Маркет Білизни", теперь пререформатировался в Cash&Carry (от 1 шт товара в артикуле одна цена, от 7 шт - другая). 

Необходимо разработать оформление фасада магазина.

Размер стекла 1 – 1405*1420

2 – большое окно 905*1235, маленькое окно 255*1050

3 – 1405*1450

4 – 1405*585

5 – 1430*1115

6 – 830*1235

7 – 1155*585

8 – 1155*585

9 – 1420*1265

10 дверь – 1430*655 / 1135*1430 / 265*655 / 135*265

11 – 1270*1455

12 – 1270*580

13 – 1980*580

14 – 1405*820

15 – 270*635

16 – Сверху 5000*1300 - композитная вывеска с или цветными картинками, или текстом. Плюс пару прожекторов для освещения.

17 – Крыша козырька - 3355*2670

18 – Размер П-образной светящаяся вывески. Размеры: 510*2000 - 510*3475 - 510*2000

5 лет назад
Content_Lanett
Екатерина 
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Выбранный исполнитель

mynameisnastiia
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$150
25 дней
Escrow
Отлично выполнила работу. Рекомендую
Очень ответственный и последовательный заказчик. Приятно сотрудничать. Этот заказчик — пирожок:)

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