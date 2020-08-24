Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением ...
Оформить фасад магазина
Раньше был просто розничный магазин "Маркет Білизни", теперь пререформатировался в Cash&Carry (от 1 шт товара в артикуле одна цена, от 7 шт - другая).
Необходимо разработать оформление фасада магазина.
Размер стекла 1 – 1405*1420
2 – большое окно 905*1235, маленькое окно 255*1050
3 – 1405*1450
4 – 1405*585
5 – 1430*1115
6 – 830*1235
7 – 1155*585
8 – 1155*585
9 – 1420*1265
10 дверь – 1430*655 / 1135*1430 / 265*655 / 135*265
11 – 1270*1455
12 – 1270*580
13 – 1980*580
14 – 1405*820
15 – 270*635
16 – Сверху 5000*1300 - композитная вывеска с или цветными картинками, или текстом. Плюс пару прожекторов для освещения.
17 – Крыша козырька - 3355*2670
18 – Размер П-образной светящаяся вывески. Размеры: 510*2000 - 510*3475 - 510*2000
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