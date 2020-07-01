Борд 6*3, 2 стороны

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен6 заявок253 просмотра

1. Разработать макеты- ТЗ по ссылке.

https://docs.google.com/document/d/1nrlT05Vlz-1EyliooYg7JHxIQMf56t7yCCrjt7B6n9w/edit?usp=sharing

2. Подготовить к печати.

5 лет назад
guest_15837402430805
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Профессиональный подход: работа по ТЗ, тайминг, вежливое общение. Спасибо.
Доволен сотрудничеством. Всегда на связи, правки по делу, мгновенная оплата. Рекомендую!

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Sergey32D
Сергей 
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