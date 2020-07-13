Необходимо в едином стиле разработать оформление фасада. Компания занимается спецодеждой и средствами защиты. При этом отдельными элементами являются. - 3 световые вывески только с текстом. - 4 световые фризы с изображением ...
Дизайн вывески для магазина
Добрый день, нужен дизайн 3х вывесок для магазина. ТЗ нет, есть только размеры. Нужно что бы дизайнер сам предложил идею и реализовал ее.
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