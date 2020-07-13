Дизайн вывески для магазина

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Завершен36 заявок464 просмотра

Добрый день, нужен дизайн 3х вывесок для магазина. ТЗ нет, есть только размеры. Нужно что бы дизайнер сам предложил идею и реализовал ее. 

5 лет назад
NikitKo
Никита 
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Выбранный исполнитель

verstalker
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$30
2 дня
Escrow
Отлично сработали с Александром по проекту, все быстро и красиво, рекомендую!
Отличный заказ и заказчик. Самые лучшие рекомендации.

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