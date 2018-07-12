Дизайн баннеров (наружная реклама)

Требуется сделать дизайн 3-х баннеров в одном стиле.

Примерная компоновка текст и элементы уже присутствуют, от вас требуется подобрать фон, шрифты и способ разделения блоков информации, при необходимости изменить компоновку, допускается добавить свои элементы, либо сделать взаимозамену между существующими.

Сделать так чтоб баннер смотрелся гармонично, а не наляписто как у меня в примерах.

Все в векторе исполнителю.

В самом низу примеры существующих отрывных объявлений