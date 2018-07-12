Требуется сделать дизайн 3-х баннеров в одном стиле. Примерная компоновка текст и элементы уже присутствуют, от вас требуется подобрать фон, шрифты и способ разделения блоков информации, при необходимости изменить компоновку, допускается добавить свои элементы, ...
Макет стенда с примерами
Здравствуйте!
Нужно сделать макет с примерами объемных световых букв и световых коробов. Нужен человек понимающий в наружной рекламе, иначе не разберетесь)
- Наверху пишем Дизайн, изготовление и монтаж вывесок Акрибия проджект (Лого).
- Делаем наподобие как во вложении.
- Лого здесь.
Буквы A:
- Плоская ПВХ 10мм
- Плоская акрил 5мм
- Объемная несветовая буква 30мм
- Объемная световая контражур нержавейка
- Объемная световая (торцы нержавейка, лицо акрил)
- Контражур плоский интерьер
- Контражур объемный интерьер
- Контражур объемный уличный
- Объемная световая (лицо-полистирол, торцы ПВХ-2мм)
- Объемная световая (Лицо-акрил,торцы ПВХ-3мм)
- Объемная световая(Лицо и торцы акрил)
- Объемная световая свечение лицевое и контражур
- Объемная световая лицо акрил+elcamet+ торцы ALS
- Объемная световая лицо контур из пикселей
- Объемная световая полный засвет пиксельный
- Объемная световая ретро буква
- Объемная световая с заклейкой пленкой
- Объемная световая с контурной заклейкой
- Объемная световая из Гибкого неона
- Композит + вклейка
- Композит + инкрустация полное свечение
- Композит + инкрустация блокировка лица
- Торцы алюминий + сотовый поликарбонат
- Торцы ПВХ + лицо акрил (фигурный)
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