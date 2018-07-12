Макет стенда с примерами

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт7 заявок232 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно сделать макет с примерами объемных световых букв и световых коробов. Нужен человек понимающий в наружной рекламе, иначе не разберетесь)

- Наверху пишем Дизайн, изготовление и монтаж вывесок Акрибия проджект (Лого).

- Делаем наподобие как во вложении.

- Лого здесь.

Буквы A:

  • Плоская ПВХ 10мм
  • Плоская акрил 5мм
  • Объемная несветовая буква 30мм
  • Объемная световая контражур нержавейка
  • Объемная световая (торцы нержавейка, лицо акрил)
  • Контражур плоский интерьер
  • Контражур объемный интерьер
  • Контражур объемный уличный
  • Объемная световая (лицо-полистирол, торцы ПВХ-2мм)
  • Объемная световая (Лицо-акрил,торцы ПВХ-3мм)
  • Объемная световая(Лицо и торцы акрил)
  • Объемная световая свечение лицевое и контражур
  • Объемная световая лицо акрил+elcamet+ торцы ALS
  • Объемная световая лицо контур из пикселей
  • Объемная световая полный засвет пиксельный
  • Объемная световая ретро буква
  • Объемная световая с заклейкой пленкой
  • Объемная световая с контурной заклейкой
  • Объемная световая из Гибкого неона
Световые короба

 

  • Композит + вклейка
  • Композит + инкрустация полное свечение
  • Композит + инкрустация блокировка лица
  • Торцы алюминий + сотовый поликарбонат
  • Торцы ПВХ + лицо акрил (фигурный)
Жду предложений!
7 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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