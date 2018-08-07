Разработка наружной рекламы, логотипа сети вет.аптек, дисконтной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен5 заявок247 просмотров

Требуется разработать фирменный стиль для сети вет.аптек, логотип и дисконтную карту, оформить фасад магазина. Помочь с подбором цветовой гаммы. Подробная информация в личке. 

7 лет назад
DiOlee
Ольга 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
16 часов назад
7 лет назад
$100
10 дней
Работала с этим прекрасным дизайнером уже далеко не раз, результаты всегда на высоте и превосходили ожидаемое, так что к кому обращаться с таким важным для нас проектом, вопрос не стоял. У нас был срочный и объемный заказ, но как раз попали так, что Милена уходила в отпуск. Несмотря на то, что сроки давили, было принято решение ждать Милену. Проект наружного оформления магазина и разработка лого для сети магазинов - всё должно было быть на высоте, а уже пришлось столкнуться с непрофессиональными дизайнерами и было страшно обращаться к кому-то другому, не зная, что получишь в итоге. Мало того, что Милена пошла нам на уступки по срокам, в назначенное время она была на связи и после уточнений, сразу же приступила к проекту, так и в финале мы получили отменный результат и, как и прошлые разы, результаты превзошли наши ожидания. Отдельная благодарность за разработку лого! По нашей просьбе немного изменить дизайн, Милена предложила совершенно другой стиль и попала просто в 10ку! Подобрала другие цвета, словно считала информацию у меня из головы)) Порой сложно объяснить дизайнеру, что ты хочешь и как видишь, с Миленой складывается впечатление, что она умеет читать мысли)) Как по мне, это признак профессионализма, обычно просишь изменить стиль, а получаешь почти тоже самое. Ещё одно качество Милены (и я не знаю, как ей это удается), она всегда предлагает варианты лучше, чем ты описывал и представлял себе)) потом понимаешь, что то, что ты хотел - не совсем то или совсем не то) Кроме того, перед началом проекта, нам были даны очень важные советы по цветовой гамме и сочетанию цветов, что позволило нам отойти от первоначальной идеи цветов и понять, что именно эти советы стали ключевыми и это сделало результат таким шикарным! Рекомендую Милену, как высокопрофессионального дизайнера, внимательного и приятного в работе, который сделает работу не просто хорошо, а великолепно! Отдельное спасибо Милене за терпение! Мною были допущены косяки из-за того, что раньше не сталкивалась с наружкой, Милена внесла все корректировки быстро и чётко! Желаю Милене творческих успехов и много благодарных клиентов!
Выполнен еще один интересный проект для клиента. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
16 часов назад
7 лет назад

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