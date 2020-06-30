Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн чек-листа в формате PDF на 10 листов. От вас - цена и сроки, примеры подобных работ в портфолио. Спасибо!
Сделать набор графики
Верстка набора документов по заданному т/з
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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