Сделать набор графики

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка190 просмотров

Верстка набора документов по заданному т/з

5 лет назад
khorozov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад
$95
2 дня
Escrow
Не первый (и надеюсь - не последний) раз работаю с Алицией и все, как всегда, на высшем уровне. 10+
Анатолий — отличный заказчик, умеющий поставить четкое ТЗ, поэтому работается всегда легко и продуктивно. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 часов назад
5 лет назад