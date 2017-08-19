Yliavolkovaspb

1. Посоветуйте, как правильно разместить рубрики на сайте, сейчас они дублируются, не очень понимаю, где перебор. 2. Разместить логотип в шапку сайта, - знаю, где размещать, но не знаю нужный размер логотипа, поэтому он не размещается. 3. ...