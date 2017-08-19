Yliavolkovaspb

Юлия Волкова Yliavolkovaspb

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$42
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
gtcom2010
Василий 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$42
10 баллов
6 лет назад
Привлечение подписчиков в группу Вк
четко поставлено ТЗ . Рекомендую. Надеюсь на дальнейшие сотрудничества
Работа была выполнена, но так как не обсудили конкретные сроки, все затянулось. Связь отличная.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно зарегистрировать сайт в Яндекс Вебмастер и Гугл.
Хороший заказчик, рекомендую
Слала быстро, все ок.
Ответный отзыв
AndroschukDenis
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Оформить группу в ВК
Понравилось работать с Юлией. Приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую
Денис сделал все на "отлично", дал несколько ценных советов по продвижению.
Ответный отзыв
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать сайт на WordPress.
Простое и понятное задание, отличная коммуникация, рекомендую!
Роман очень оперативно помог мне решить все текущие вопросы с настройкой сайта, отличная работа! Думаю, обращусь к нему не последний раз!
Ответный отзыв