Yliavolkovaspb

Нужно зарегистрировать сайт в Яндекс Вебмастер и Гугл, в Яндекс метрика, загрузить robots.txt, проверить зеркала доменного имени.
Действие аккаунта приостановлено!
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$42
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет безопасных платежей
- $5Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать аватар группы, миниатюру и продающий пост в моей группе по продаже меда в ВК.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Роман, добрый день! Мне нужно зарегистрировать сайт в Яндекс Вебмастер и Гугл, разместить код в Яндекс Метрике, загрузить Робот TXT. У вас это получитсяя лучше и быстрее))Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Александр, добрый день! Мне нужно увеличить число подписчиков в моей группе, цель - привлечь потенциальных покупателей меда Вот группа https://vk.com/miedkulikovopole.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. Посоветуйте, как правильно разместить рубрики на сайте, сейчас они дублируются, не очень понимаю, где перебор. 2. Разместить логотип в шапку сайта, - знаю, где размещать, но не знаю нужный размер логотипа, поэтому он не размещается. 3. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$42
10 баллов
6 лет назад
четко поставлено ТЗ . Рекомендую. Надеюсь на дальнейшие сотрудничества
Ответный отзыв
Работа была выполнена, но так как не обсудили конкретные сроки, все затянулось. Связь отличная.
$5
10 баллов
6 лет назад
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Слала быстро, все ок.
$1
10 баллов
6 лет назад
Понравилось работать с Юлией. Приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
Денис сделал все на "отлично", дал несколько ценных советов по продвижению.
$5
10 баллов
6 лет назад
Простое и понятное задание, отличная коммуникация, рекомендую!
Ответный отзыв
Роман очень оперативно помог мне решить все текущие вопросы с настройкой сайта, отличная работа! Думаю, обращусь к нему не последний раз!