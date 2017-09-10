Уникальный, продающий дизайн. Создание сайтов и лендингов "под ключ".

Уникальный, дизайн. Создание сайтов и лендингов "под ключ".

Доброе время суток, Уважаемый заказчик!

Меня зовут Денис, я занимаюсь графическим дизайном

Я готов предложить Вам услуги по разработке сайтов, лендингов, логотипов, фирменных стилей, баннеров , а так же полиграфических материалов.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же следование установленным срокам.

Буду рад сотрудничеству!

Мои контакты для связи.

Телеграмм: +38050029312

VK vk.com/and_denys

E-mail: [email protected]

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