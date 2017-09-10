Уникальный, продающий дизайн. Создание сайтов и лендингов "под ключ".
Уникальный, дизайн. Создание сайтов и лендингов "под ключ".
Доброе время суток, Уважаемый заказчик!
Меня зовут Денис, я занимаюсь графическим дизайном
Я готов предложить Вам услуги по разработке сайтов, лендингов, логотипов, фирменных стилей, баннеров , а так же полиграфических материалов.
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же следование установленным срокам.
Буду рад сотрудничеству!
Мои контакты для связи.
Телеграмм: +38050029312
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Денис сделал все на "отлично", дал несколько ценных советов по продвижению.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Юлией. Приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую