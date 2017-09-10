AndroschukDenis

Денис Андрощук AndroschukDenis

 
25 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Уникальный, продающий дизайн. Создание сайтов и лендингов "под ключ".

Уникальный,  дизайн. Создание сайтов и лендингов "под ключ".

Доброе время суток, Уважаемый заказчик! 

Меня зовут Денис, я  занимаюсь графическим дизайном 

Я готов предложить Вам услуги по разработке сайтов, лендингов, логотипов, фирменных стилей, баннеров , а так же полиграфических материалов.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же  следование установленным срокам. 

Буду рад сотрудничеству!

Мои контакты для связи.

Телеграмм+38050029312

VK vk.com/and_denys

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Yliavolkovaspb
Юлия Волкова 
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
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Денис сделал все на "отлично", дал несколько ценных советов по продвижению.
Понравилось работать с Юлией. Приятный в общении заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв