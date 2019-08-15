Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен18 заявок1499 просмотров
#1$30

Разработка логотипа магазина.

Вид деятельности: Продажа смесителей.

Текст на логотипе: Smesiteli.kz

Целевая аудитория: от 18 - 60 лет

Цвет: ярко синий, голубой. Можно использовать другие цвета.

Стиль: современный стиль, арт, минимализм.

Шрифт должен быть хорошо читаемый с фасада магазина.

6 лет назад
seonicweb
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

HarruToDizein
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
#1
Рекомендую
Всё согласовали быстро. Оплата - аналогично. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

HarruToDizein
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
#1