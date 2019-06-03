Необходимо разработать фирменный стиль, который будетвключать стилеобразующую графику (визитки, бланки, шаблоны презентаций и другая продукция) и шаблоны для публикаций всоц. сетях (это НЕ должен быть бесшовный дизайн). У нас уже ...