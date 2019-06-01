Логотип, Визитки, Наклейки ( Продажа строительной техники )

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт28 заявок881 просмотр

Логотип, Визитки, Наклейки ( Продажа строительной техники )

1. Ссылка на брендбук по "Продаже спецтехники"

2. Цена? 

3. Сроки? 

4. Скайп?

6 лет назад
prommash
Евгений 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров