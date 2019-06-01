Нужен дизайн буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт27 заявок294 просмотра

Нужен дизайн буклета формат А3 (1 фальц, 4 стороны) и А4 (одна сторона)

Пишите ориентировочную стоимость , сроки и портфолио на такого плана работу

6 лет назад
Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров