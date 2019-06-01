https://www.tvoibrand.ru/portfolio/prezentaczii/marketing-kit-podmoskovnoj-stroitelnoj-kompanii.html Вот примерно такую презентацию надо сделать. Жду ваших предложений по цене и Ваше портфолио
Нужен дизайн буклета
Нужен дизайн буклета формат А3 (1 фальц, 4 стороны) и А4 (одна сторона)
Пишите ориентировочную стоимость , сроки и портфолио на такого плана работу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Добрый день. Надо сделать фирменный стель для коробки для чехлов и накладок. ТЗ отправлю исполнителю.Фирменный стиль29 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыФирменный стиль32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Открытка должна иметь современный дизайн (предпочитаю минимализм или акварель) и соответствовать требованиям типографии. 1) Формат - A6, в виде карточки. 2) Предпочтительный цвет - светлый. 3) Действующие персонажи - мишки. 4) Текстов ...Фирменный стиль20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть логотип в векторе. требуется - визитка - коммерческое письмо. - официальное письмо - шаблон документа - конверт. Может еще что-то подскажите)Завершен6 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль, который будетвключать стилеобразующую графику (визитки, бланки, шаблоны презентаций и другая продукция) и шаблоны для публикаций всоц. сетях (это НЕ должен быть бесшовный дизайн). У нас уже ...Фирменный стиль27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Здравствуйте Необходимо создать улучшенную версию предложения на основе предыдущих исходников. ТЗ прикрепил. Интересует СРОКИ И СТОИМОСТЬ. Отвечу на вопросы.Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Создать бланк и визитку на основе существующего логотипаЗавершен6 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Для розничного и интернет-магазина по торговле строительными/теплоизоляционными материалами. Необходимо переработать фирменный стиль, сделать логотип. Далее возможны регулярные заказы на графические баннеры и полиграфию. От исполнителя требуется ...Завершен6 лет назад
- $3
Необходимо нанести два логотипа на кружку для типографии. Необходимо качественное и оперативное выполнение задачи.Фирменный стиль10 заявокЗакрыт6 лет назад