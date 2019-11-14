Добрый день. Надо сделать фирменный стель для коробки для чехлов и накладок. ТЗ отправлю исполнителю.
Сделать презентацию для строительной фирмы
https://www.tvoibrand.ru/portfolio/prezentaczii/marketing-kit-podmoskovnoj-stroitelnoj-kompanii.html
Вот примерно такую презентацию надо сделать.
Жду ваших предложений по цене и Ваше портфолио
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