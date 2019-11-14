Сделать презентацию для строительной фирмы

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Завершен23 заявки237 просмотров

https://www.tvoibrand.ru/portfolio/prezentaczii/marketing-kit-podmoskovnoj-stroitelnoj-kompanii.html

Вот примерно такую презентацию надо сделать.

Жду ваших предложений по цене и Ваше портфолио

6 лет назад
ICH18I
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$70
5 дней
Быстро качественно. всем рекомендую.
Доволен сотрудничеством, однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад