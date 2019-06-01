Разработка презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки303 просмотра

Необходимо разработать презентацию для компании в ворде и PowerPoint. Все текстовые материалы предоставляем.

PowerPoint
6 лет назад
mironova22
Елена 
54 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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