Фирменный стиль

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт11 заявок1101 просмотр
#1$100

Перерисовка имеющего логотипа в цветах золотой с черным или серым.

Возможно изменение шрифта названия компании и расположение лого, название компании

Целевая аудитория премиум:

Примеры, того что требуется:

1. https://www.google.com/search?q=black+gold+logo&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX8dnwqKPjAhVMr6QKHcBEBAMQ_AUIECgB&biw=1128&bih=710

2. https://image.shutterstock.com/image-vector/unique-modern-creative-elegant-luxurious-260nw-699320896.jpg

Фирменный стиль включает в себя:

Логотип

Бланк договора

Фирменная цветовая гамма

Визитка

Презентация

Шапки для:

Youtube канала

Вконтакте группа

Фейсбук группа

В приложении текущий логотип + название компании

6 лет назад
mrmoose
Рамиль 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров