Дизайнер нужно оформит Коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт23 заявки224 просмотра

Оформление коммерческого предложения, нужен качественный современный дизайн. Порфолио и ссылку на работы указываем.

6 лет назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров