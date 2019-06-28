Нужно сделать дизайн визитки для сети цветочных мастерских, стиль минимализм, одна сторона логотип, другая сторона адреса и телефоны магазинов и ссылка на Сайт (shmelflowers.com) , можно разделить заднюю сторону под каждый город и тогда помимо ...
Фирменный стиль\дизайн футболки
В компании есть логотип. Нужно сделать фирменный стиль футболки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен еврофлаер. Стиль студентческий.Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Перерисовка имеющего логотипа в цветах золотой с черным или серым. Возможно изменение шрифта названия компании и расположение лого, название компании Целевая аудитория премиум: Примеры, того что требуется: 1. https://www.google.com/search?q=black+gold+logo&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX8dnwqKPjAhVMr6QKHcBEBAMQ_AUIECgB&biw=1128&bih=710 ...Фирменный стиль11 заявокЗакрыт6 лет назад
Оформление коммерческого предложения, нужен качественный современный дизайн. Порфолио и ссылку на работы указываем.Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Логотип, Визитки, Наклейки ( Продажа строительной техники ) 1. Ссылка на брендбук по "Продаже спецтехники" 2. Цена? 3. Сроки? 4. Скайп?Фирменный стиль28 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать презентацию для компании в ворде и PowerPoint. Все текстовые материалы предоставляем.Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн буклета формат А3 (1 фальц, 4 стороны) и А4 (одна сторона) Пишите ориентировочную стоимость , сроки и портфолио на такого плана работуФирменный стиль27 заявокЗакрыт6 лет назад
https://www.tvoibrand.ru/portfolio/prezentaczii/marketing-kit-podmoskovnoj-stroitelnoj-kompanii.html Вот примерно такую презентацию надо сделать. Жду ваших предложений по цене и Ваше портфолиоФирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Добрый день. Надо сделать фирменный стель для коробки для чехлов и накладок. ТЗ отправлю исполнителю.Фирменный стиль29 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыФирменный стиль32 заявкиЗакрыт6 лет назад