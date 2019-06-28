Фирменный стиль\дизайн футболки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт6 заявок175 просмотров

В компании есть логотип. Нужно сделать фирменный стиль футболки.

6 лет назад
BizartLTD
Юлия 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров