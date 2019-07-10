Визитка, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен9 заявок407 просмотров
#1$7

Нужно сделать дизайн визитки для сети цветочных мастерских, стиль минимализм, одна сторона логотип, другая сторона адреса и телефоны магазинов и ссылка на Сайт (shmelflowers.com) , можно разделить заднюю сторону под каждый город и тогда помимо сайта добавить Инстаграмм каждого города shmel_chelny , shmel_kzn , shmel_nk

Набережные Челны, Раиса Беляева, 12 

+79047679222

Казань, Юлиуса Фучика, 94

+79047672121

Нижнекамск, Химиков, 37

+79047671222 

6 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Победитель конкурса

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1
Все супер!
В очередной работа с Максимом принесла только положительные эмоции. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
#1