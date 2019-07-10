Визитка, срочно

# 1 — $ 7

Нужно сделать дизайн визитки для сети цветочных мастерских, стиль минимализм, одна сторона логотип, другая сторона адреса и телефоны магазинов и ссылка на Сайт (shmelflowers.com) , можно разделить заднюю сторону под каждый город и тогда помимо сайта добавить Инстаграмм каждого города shmel_chelny , shmel_kzn , shmel_nk

Набережные Челны, Раиса Беляева, 12

+79047679222

Казань, Юлиуса Фучика, 94

+79047672121

Нижнекамск, Химиков, 37

+79047671222