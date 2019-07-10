Семейный проект магазин-студия "Счастливые люди"

Добрый день! Нам нужно создать логотип и свой фирменный стиль для вновь создающегося семейного проекта магазин-студии "Счастливые люди". В магазине будут представлены необычные категории товаров детской обуви, рюкзаков, развивающий игр, игрушек, опыты, книги, которые не дублируют ни один магазин Севастополя. В студии будут представлены обучающие программы для детей и их родителей, для особенных деток. Мастер-классы, сказкотерапия, детская йога, кулинарные мастерские, малая академия здоровья, а также аренда полок для рукодельниц. Пожелания по логотипу и цветовой гамме - дерево-семья-счастье, цвета - салатовый, зеленый, лавандовый. [email protected] - почта для обратной связи - +79787782388 - тел.мтс, ватсап.

Благодарю за внимание и надеюсь на конструктивное сотрудничество.

С уважением Екатерина