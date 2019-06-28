Дизайн фирменного стиля компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт20 заявок303 просмотра

Наименование: Robowash

Вид деятельности: Производство роботизированной автомобильной мойки

1. Дизайн сайта

2. Дизайн логотипа (по готовности нужен в нескольких форматах)

3. Дизайн обшивки оборудования (размеры прилагаю)

4. Фирменный бланк

5. Макет листовок

6. Презентация (по примеру компании "интелджет")

7. Маркетинг-кит

6 лет назад
ruslan1402
Руслан 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров