PSD -> Google DOCs

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Завершен6 заявок332 просмотра

Восемь макетов фотошопа перенести в MS Word

6 лет назад
bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fc_mkh
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Супер! Отличнейший человек, молодец! Очень доволен работой с Александром. Все сделал в обещанные сроки, не смотря на выходные дни Была всего лишь одна правка) Спасибо! - Успехов и удачи на фрилансе! ;)
Приятный человек,хорошо по работали, рекомендую. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

fc_mkh
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад