Разработка логотипа для обновленной версии детского портала

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Завершен30 заявок410 просмотров

Коллеги, добрый день.

Наш портал для детей, существующий с 2011 года переживает редизайн. Необходимо сделать современный логотип для сайта на основе имеющейся айдентики.

Ссылка на проект в личные сообщения. Предлагайте цену.

8 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$110
5 дней
Крайне рекомендую Артура, как ответственного исполнителя. Работа была сложная, с множеством возможных вариантов реализации. Артур добросовестно предложил варианты на выбор, после чего мы стали прорабатывать интересное направление. Необходимые правки оперативно вносились до полного отсутствия замечаний. Надеюсь на повторное сотрудничество.
С самого начала нашего сотрудничества с Алексеем была поймана позитивная волна. Работа над Вашим логотипом принесла мне уйму положительных эмоций еще на этапе зарисовок... На мой взгляд, сотрудничество было крайне приятным. Рекомендую Алексея, как отличного заказчика. Оплата произведена моментально! Благодарю!

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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