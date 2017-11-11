Без предоплаты! Доброго вечера. Смешно звучит, но веб студии нужен логотип. Сайт: http://zweb.by Почему мы сами не можем сделать? Потому что создавать графику для самого же себя порой ...
Разработка логотипа для обновленной версии детского портала
Коллеги, добрый день.
Наш портал для детей, существующий с 2011 года переживает редизайн. Необходимо сделать современный логотип для сайта на основе имеющейся айдентики.
Ссылка на проект в личные сообщения. Предлагайте цену.
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