Придумать ЛОГО (нужен дизайнер-иллюстратор)

Добрый день.

Cайт пока еще не готов, но тем не менее, www.lepninkin.by (логопит будет находиться в центра сверху-это необходимо учесть при разработке)

Мы занимаемся декоративной лепниной и так как название Лепнинкин, хочется чего-то забавного.

Сайт будет выполнен в серо-бело-черных тонах, поэтому лого может быть любого цвета.

На наш взгляд лого это какой-то персонаж, забавный. Поэтому необходим дизайнер-иллюстратор.