Придумать ЛОГО (нужен дизайнер-иллюстратор)

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Закрыт15 заявок318 просмотров

Добрый день. 

Cайт пока еще не готов, но тем не менее, www.lepninkin.by (логопит будет находиться в центра сверху-это необходимо учесть при разработке)

Мы занимаемся декоративной лепниной и так как название Лепнинкин, хочется чего-то забавного. 

Сайт будет выполнен в серо-бело-черных тонах, поэтому лого может быть любого цвета.

На наш взгляд лого это какой-то персонаж, забавный. Поэтому необходим дизайнер-иллюстратор.

8 лет назад
guest_14837823048703
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$45
4 дня

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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