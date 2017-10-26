Необходимо создать логотип компании по доставке еды на основе зарисовок (на листе бумаги - в прямом смысле). Всего три варианта. Скину рисунок подавшим заявку на участие в проекте в личку.
Создать логотип Digital-агентства
Необходимо создать логотип Digital(цифрового)-агентства.
Название агентства BitWeb.
Прикрепляю дизайн сайта. Логотип нужен в такой же стилистике
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