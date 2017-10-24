Ребрендинг кондитирской

Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты. 1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого ...