Логотип - навести лоск и добавить объема

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок314 просмотров

Добрый вечер

Есть логотип - он уже старовато выглядит - хотелось бы осовременитиь + добавить объема + красивые блики

Тематика фирмы - металлочерепица - профлист - сайдинг

Цвета - корпоративные 

Отрисовка минимум 3 варианта - дорабатываем лучший 

от Вас стоимость и срок реализации 

8 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$18
1 день
Хороший исполнитель. Все четко и грамотно
Отличный заказчик + чёткое тех задание + быстрая проверка + оплата во время Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад