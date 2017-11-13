Разработка логотипа

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Завершен3 заявки215 просмотров

Персональный проект по разработке логотипа для Тамары Радке

8 лет назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад
$148
7 дней
Все ок
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Заявки фрилансеров

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад