Создать логотип для сайта

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Закрыт10 заявок271 просмотр

Мне нужен логотип и фавикон для нового веб-сайта http://gokyrgyzstan.info/. Сайт на английском языке.Используйте слоган Welcome to Kyrgyzstan. Я прикрепил какие элементы можно использовать. 

8 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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