Фото вот http://prntscr.com/h0uvsz В самом лого должно быть лицо и корона
Создать логотип для сайта
Мне нужен логотип и фавикон для нового веб-сайта http://gokyrgyzstan.info/. Сайт на английском языке.Используйте слоган Welcome to Kyrgyzstan. Я прикрепил какие элементы можно использовать.
Заявки фрилансеров
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