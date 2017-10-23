Сделать логотип из фото

Доброго времени суток, Виктор! Нужно придумать логотип и фирменный стиль интернет-магазина товаров для путешествий (не для туризма!!!). Название магазина: "Ближе к солнцу" Домен closetosun.com Желательно, чтобы логотип был 256*74 пикселя (соотношение ...